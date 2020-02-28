Руссо туристо больше не хотят отдыхать на родине Памуккале

Россияне массово отказываются от путешествий в Турцию. В последние дни продажи путевок в солнечную республику стремительно падают. Таким образом, туристический сезон на популярном курорте оказался под угрозой срыва.

Точная причина забастовки не известна. Однако совершенно ясно, что туристы напуганы либо последними событиями в Сирии, либо повальными заражениями коронавирусом, уверена исполняющая обязанности директора Альянса Туристических Агентств Наталья Осипова.

Она отметила, что буквально двумя днями ранее путевки в Турцию разбирались как горячие пирожки. Спрос на них был на 30% выше, чем годом ранее. Похожая картина, по словам эксперта, вырисовывается по всем направлениям отдыха. Но так вряд ли будет всегда.

"Туристы хотят отдыхать, и вряд ли короновирус или политическая ситуация кардинально повлияют на это. Хотя, можем подойти и к отложенному спросу – "пока все не разрешится – я никуда не поеду". Ладно один, а если так решит вся страна? Такая пиковая ситуация для туриндустрии впервые", – констатировала Осипова в беседе с НСН.

Заморозку продаж путевок в Турцию подтвердил еще один источник издания.

Напомним, ранее россиян предупредили об опасности на излюбленном побережье в связи с недавней перестрелкой в Идлибе.