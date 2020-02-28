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Отдых в Турции назвали опаснее коронавируса

Отдых в Турции назвали опаснее коронавируса
Фото: pixabay.com
Угрозу связывают с поражением военных Анкары в Сирии

Россиян предупредили об опасности в Турции и посоветовали отложить отдых на излюбленных курортах там. На родине Памуккале жизни руссо туристо находятся под угрозой, полагает экономист и политолог Евгений Сатановский.

Риски, по его словам, связаны с недавним инцидентом в Идлибе, где боевики, в числе которых были военные солнечной республики, обстреляли российские и сирийские войска. Турки нарвались на серьезного противника, который уничтожал и будет уничтожать террористов.   

"В Турции по этому поводу очередная истерика и реваншистский психоз такого масштаба, что в эту страну нашим туристам лучше пока не ездить. Прикончат, если что, безо всякого коронавируса", – заключил Сатановский на просторах своего телеграм-канала.

Накануне боевики и турецкие силовики напали на самолеты САР и РФ, получив при этом отпор. В результате операции Анкара потеряла несколько десятков военных, напоминает "Царьград". При этом Турция опровергла заявление Минобороны РФ. 

Ранее стало известно, что отдых в Турции ударит по карману россиян. 

Ксения АНДРЕЕВА

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