С 1 марта экскурсионные туры на родине Памуккале разорят россиян

Отдых на обожаемом россиянами курорте подорожает этим летом. В частности, влетят им в копеечку экскурсии в Турции. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров (АТОР) со ссылкой на Минкультуры и туризма Турции.

Ведь уже с 1 марта в жаркой республике значительно вырастут цены на билеты в музеи и вход на территорию природных достопримечательностей. Подорожание составит от 10 до 40%, сообщает ведомство.

Так, например, поездка на единственный во всем мире комплекс с геотермальными источниками Памуккале обойдется в 80 лир (842 руб.) вместо 60. Между тем, подорожание, по словам представителя турецкой DMC-компании, вряд ли скажется на спросе среди наших соотечественников, которые составляют львиную долю туристов.

"Подорожание экскурсий в среднем на 300-400 р. не станет поводом для россиян отказаться от посещения достопримечательностей Турции. Тем более, что в сравнении с мировыми музеями цены в турецкие музеи все равно окажутся существенно ниже", – заверил эксперт.

При этом он отметил, что обладателям экскурсионных туров, которые купили билеты заранее, ничего доплачивать не придется.

Напомним, на прошлой неделе поездки в солнечную республику признали опасными.