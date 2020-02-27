Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Отдых в Турции взлетит в цене уже этим летом

Отдых в Турции взлетит в цене уже этим летом
Фото: imagesandstories/blickwinkel/www.globallookpress.com
С 1 марта экскурсионные туры на родине Памуккале разорят россиян

Отдых на обожаемом россиянами курорте подорожает этим летом. В частности, влетят им в копеечку экскурсии в Турции. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров (АТОР) со ссылкой на Минкультуры и туризма Турции.

Ведь уже с 1 марта в жаркой республике значительно вырастут цены на билеты в музеи и вход на территорию природных достопримечательностей. Подорожание составит от 10 до 40%, сообщает ведомство.

Так, например, поездка на единственный во всем мире комплекс с геотермальными источниками Памуккале обойдется в 80 лир (842 руб.) вместо 60. Между тем, подорожание, по словам представителя турецкой DMC-компании, вряд ли скажется на спросе среди наших соотечественников, которые составляют львиную долю туристов.

"Подорожание экскурсий в среднем на 300-400 р. не станет поводом для россиян отказаться от посещения достопримечательностей Турции. Тем более, что в сравнении с мировыми музеями цены в турецкие музеи все равно окажутся существенно ниже", – заверил эксперт.

При этом он отметил, что обладателям экскурсионных туров, которые купили билеты заранее, ничего доплачивать не придется. 

Напомним, на прошлой неделе поездки в солнечную республику признали опасными. 

Ксения АНДРЕЕВА

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Почерневшая Каменских в прозрачном лифе засветила белые подмышки

Исполнительница хита "Elefante" показала роскошную фигуру

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей