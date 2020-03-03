После издевательств над солдатами Рустам Мухатов отделался легким испугом

Солдат срочной службы Рустам Мухатов осужден на два года условно за превышение полномочий. Такое решение принял 3 марта Читинский гарнизонный военный суд.

Мухатов также должен выплатить штраф в 30 тыс. руб., сообщает РИА "Новости". При вынесении вердикта судья принял во внимание, что срочник полностью признал вину, извинился перед потерпевшими и возместил моральный ущерб.

Следователи не смогли установить связь между побоищем, которое устроил Рамиль Шамсутдинов, и поступками Мухатова. При этом второй признал, что бил солдат в боксерской перчатке, принуждал их делать многочасовые физические упражнения и пнул обвиняемого в убийстве сослуживца, когда тот пошел курить в неуставное время.

Напомним, 25 октября прошлого года Рамиль Шамсутдинов расстрелял девять своих сослуживцев на территории воинской части в Забайкалье. В конце 2019 г. арестованного перевезли из Читы в Москву.

