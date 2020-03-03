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Суд вынес приговор обидчику "забайкальского стрелка"

После издевательств над солдатами Рустам Мухатов отделался легким испугом

Солдат срочной службы Рустам Мухатов осужден на два года условно за превышение полномочий. Такое решение принял 3 марта Читинский гарнизонный военный суд.

Мухатов также должен выплатить штраф в 30 тыс. руб., сообщает РИА "Новости". При вынесении вердикта судья принял во внимание, что срочник полностью признал вину, извинился перед потерпевшими и возместил моральный ущерб.

Следователи не смогли установить связь между побоищем, которое устроил Рамиль Шамсутдинов, и поступками Мухатова. При этом второй признал, что бил солдат в боксерской перчатке, принуждал их делать многочасовые физические упражнения и пнул обвиняемого в убийстве сослуживца, когда тот пошел курить в неуставное время.

Напомним, 25 октября прошлого года Рамиль Шамсутдинов расстрелял девять своих сослуживцев на территории воинской части в Забайкалье. В конце 2019 г. арестованного  перевезли из Читы в Москву. 

Валентина МАЙОРОВА

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