В Египте отказались признавать крушение российского самолета терактом
Апелляционный суд Каира, который уверен, что крушение "Аэробуса" не было преднамеренным, отклонил иски к бывшему премьер-министру страны Шерифу Исмаилу и его коллегам. Документы в суд подали россияне, требуя компенсации за смерть своих близких, погибших 31 октября 2015 г. в авиакатастрофе над Синайским полуостровом.
Представители Египта до сих пор считают крушение лайнера авиакомпании "Когалымавиа" всего лишь аварией, а не терактом. Однако ее расследование продолжается, и в Следственном комитете России и ФСБ России готовы к проверке конкретных лиц на причастность к этому преступлению.
При этом по четырем искам от семей погибших пассажиров к "Когалымавиа" и компании "Ингосстрах" апелляционный суд Каира подтвердил, что вопрос о компенсациях должен рассматриваться в египетском суде. В этом случае суммы исков будут гораздо выше, чем в России, поясняет издание "КоммерсантЪ".
Однако апелляционная коллегия отклонила судебные обращения россиян. И заявила, что личности погибших пассажиров А321 официально пока еще не идентифицированы.
В России все погибшие были официально установлены с применением процедуры ДНК-анализа. Все жертвы авиакатастрофы похоронены, а Следственный комитет признал происшествие терактом.
Информированный источник в силовых структурах рассказал изданию, что Египет не хочет признавать катастрофу лайнера "Когалымавиа" терактом и всячески затягивает рассмотрение дела, игнорируя запросы СКР.
"Аэробус А321", летевший из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, разбился над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года. На борту находились 224 человека, все они погибли.
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