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Участники встречи ОПЕК поздоровались ногами

Необычное приветствие сняли на видео и выложили в Twitter

Во время встречи Организации стран – экспортеров нефти Александр Новак и генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо коснулись друг друга ботинками в знак приветствия. Действие связано с мерами безопасности при вспышке COVID-19.


Видео со странным "ногопожатием" появилось в Twitter-аккаунт ОПЕК. На нем видно, что высокопоставленные чиновники смеются, когда здороваются. 

Встреча ОПЕК проходит с 4 по 6 марта в Вене в условиях повышенных охранных мер из-за коронавируса. В столице Австрии уже зафиксировали первый случай заболевания. Перед началом работы на конференции делегатам проверяли температуру, впервые в здание не пустили журналистов, пишет "Царьград"

На данный момент в мире заразились 93 тысяч человек, число умерших – 3198. Коронавирус распространился в 98 странах мира, сегодня стало известно, какая группа людей наиболее защищена от инфекции

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