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Тихий вредитель: назван неожиданный враг потенции

Тихий вредитель: назван неожиданный враг потенции
Фото: ZAM-Photography/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Угроза полового бессилия нависла над любителями гаджетов

Wi-Fi-роутеры могут нанести удар по мужской силе. Электромагнитное излучение ухудшает качество спермы, снижает работоспособность и наносит удар по нервной системе.

Эксперты пришли к выводу, что излучение от роутера очень вредно для сосудистой системы человека. Ухудшение кровоснабжения органов малого таза ведет к ослаблению потенции, а плохой кровоток в сосудах головного мозга может повысить внутричерепное давление.

Чрезмерное увлечение разного рода гаджетами влияет и на нервную систему: появлется сонливость, развивается апатия , работоспособность падает. В итоге человек попадает в состояние хронического стресса, которое самым пагубным образом отражается на работоспособности.

Чтобы сохранить потенцию на высоком уровне, представители сильного пола должны ограничить пользование Wi-Fi, отмечает портал Live24.ru. Ведь от вредного излучения пятая часть сперматозоидов погибает. 

Чтобы укрепить здоровье мужчинам нужно правильно питаться. Икра и рыба, а также отборное мясо птицы помогут повысить выносливость и усилят влечение. Особенно внимательно нужно следить за собой тем, кто уже  перешагнул полувековой рубеж. Кроме того, при появлении серьезных проблем, нужно обязательно обратиться к врачу.

Фоторепортаж
Названы полезные для мужского здоровья продукты
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: GLOBAL LOOK press Фото: GLOBAL LOOK press Фото: GLOBAL LOOK press Фото: GLOBAL LOOK press +3
Валентина МАЙОРОВА

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

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