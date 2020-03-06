Угроза полового бессилия нависла над любителями гаджетов

Wi-Fi-роутеры могут нанести удар по мужской силе. Электромагнитное излучение ухудшает качество спермы, снижает работоспособность и наносит удар по нервной системе.

Эксперты пришли к выводу, что излучение от роутера очень вредно для сосудистой системы человека. Ухудшение кровоснабжения органов малого таза ведет к ослаблению потенции, а плохой кровоток в сосудах головного мозга может повысить внутричерепное давление.

Чрезмерное увлечение разного рода гаджетами влияет и на нервную систему: появлется сонливость, развивается апатия , работоспособность падает. В итоге человек попадает в состояние хронического стресса, которое самым пагубным образом отражается на работоспособности.

Чтобы сохранить потенцию на высоком уровне, представители сильного пола должны ограничить пользование Wi-Fi, отмечает портал Live24.ru. Ведь от вредного излучения пятая часть сперматозоидов погибает.

Чтобы укрепить здоровье мужчинам нужно правильно питаться. Икра и рыба, а также отборное мясо птицы помогут повысить выносливость и усилят влечение. Особенно внимательно нужно следить за собой тем, кто уже перешагнул полувековой рубеж. Кроме того, при появлении серьезных проблем, нужно обязательно обратиться к врачу.