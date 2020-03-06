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Почему растет живот: перечислены пять главных причин ожирения

Почему растет живот: перечислены пять главных причин ожирения
Фото: pixabay.com
Американские ученые назвали лекарства и блюда, которые мешают похудеть

Неправильно подобранная диета может привести к тому, что человек не избавится от лишних килограммов, а, напротив, потолстеет. Специалисты советуют не увлекаться обезжиренными продуктами: в них много углеводов и, следовательно, лишних калорий. Лучшее средство для похудения – сбалансированное питание.

Недостаток или избыток воды также могут вызвать лишний вес. Низкоуглеводные диеты приводят к обезвоживанию организма и последующей полноте.

Поправиться можно, даже занимаясь спортом. Тренировки усиливают аппетит, человек начинает есть слишком много, и в итоге вес растет, отмечает портал "Актуальные новости".

Кроме того, лишние килограммы могут появиться из-за стресса, ведь он влияет на все стороны жизни. В негативной ситуации люди зачастую пытаются "заесть" свои проблемы, и масса тела стремительно увеличивается. Чтобы этого не случилось, нужно тщательно следить за своим питанием и выбирать только полезную еду.

Гормональные лекарства и антидепрессанты также порой приводят к набору веса. Эти медикаменты задерживают воду, вызывают отеки и замедляют обмен веществ. 

Ранее "Утро" рассказало, какие полезные привычки помогут сохранить живот плоским после 50 лет. 

Фоторепортаж
Нельзя есть после 50 лет: какие продукты опасны для здоровья
Фото: pixabay.com Фото: Karl Newedel/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Валентина МАЙОРОВА

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

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