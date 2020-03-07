Медики считают, что пожилые люди больше всех подвержены риску заразиться

Тем, кто старше 70 лет, запретят ходить на матчи по футболу.

К счастью, речь идет не о российских пенсионерах. Ограничения могут ввести в отношении пожилых людей в Соединенном королевстве. Об этом задумалось руководство премьер-лиги чемпионата Англии по футболу. В качестве меры по сдерживанию распространения коронавируса из Китая предлагается запретить тем, кому за семьдесят, посещать матчи лиги на стадионах, пишет Mirror.

При этом непонятно, как быть тренеру футбольного клуба Кристал Пэлас Рою Ходжсону, которому 72 года, в случае, если ограничения все же введут.

К этому моменту в Британии выявлено уже 163 заразившихся коронавирусом. По официальным данным, умер один человек.

Как ранее рассказали российские эксперты, из подхвативших COVID-19 около девяти десятых – те, кому от 30 до 79 лет. По словам медиков, с возрастом иммунитет человека ослабевает, что значительно повышает восприимчивость к инфекциям.