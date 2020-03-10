Несложную зарядку можно делать дома

Наверное, каждый человек хоть раз сталкивался с болями в спине. Сквозняки, резкий подъем тяжестей, неудачные наклоны – все это провоцирует возникновение дискомфорта в поясничном отделе, который с возрастом становится еще более уязвимым.

Поддержание физической активности и регулярное выполнение ряда несложных упражнений помогут держать мышцы спины в тонусе и, как следствие, снизить риск возникновения неприятных ощущений.

1. Наклоны. Это простое упражнение поможет улучшить кровоток в нижних отделах спины. Необходимо поставить ноги на ширине плеч и наклониться, при этом выдыхая. Наклонившись, желательно расслабиться и постоять пару – тройку секунд. Главное в данном упражнении – стараться держать спину ровно, чтобы не нарушать кровообращение.

2. Скручивание. Нужно лечь на спину, раскинув руки. Ноги согнуть в коленях. Не отрывая рук и спины от пола, повернуть таз и ноги в сторону. В таком положении нужно провести пару – тройку секунд. После этого медленно вернуться в исходную позицию. Повторить упражнение с поворотом в другую сторону. Делать скручивание желательно около 10 – 15 раз на каждую сторону.

3. Следующее упражнение сделает мышцы поясницы эластичными и поддержит их в тонусе. Нужно сесть на колени, сведя ноги вместе. Начать тянуться руками вперед, не сходя при этом с изначального положения. Голову нужно опустить.

4. Скручивания сидя. Для выполнения этого упражнения необходимо сесть на пол. Левую ногу согнуть и перекинуть через выпрямленную правую. Согнув в локте правую руку, повернуться, ставя согнутый локоть на колено левой ноги. Левой рукой нужно при этом опираться на пол. Зафиксироваться в положении примерно на 10 секунд. Повторить упражнение на другую сторону.

Все упражнения желательно делать, не торопясь, постепенно давая мышцам привыкнуть к новым ощущениям. Чтобы избежать обострений при сильных болях в пояснице, прежде чем начать занятия, посоветуйтесь с врачом.

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