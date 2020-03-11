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Таиланд отказал россиянам в визах из-за коронавируса

Таиланд отказал россиянам в визах из-за коронавируса
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Речь идет об оформлении документов по прибытии в страну

Правительство Таиланда ужесточило правила въезда для россиян из-за эпидемии коронавируса. Получить визу для временного пребывания сразу после въезда в страну, как это было ранее, теперь нельзя.

Из-за новых ограничений визу придется оформлять заранее. Ужесточение правил распространяется на Россию, Болгарию, Казахстан, Китай, Грузию и еще 13 стран, пишет Reuters. Кроме того, власти Таиланда отменили безвизовый режим для жителей Италии, Южной Кореи и Гонконга.

Ограничение связано со вспышкой коронавируса, который стремительно распространяется по всему миру. В Таиланде зафиксировали 59 случаев заражения, шесть из которых – за последние сутки, сообщает Khaosod English. 34 пациента уже выздоровели и лишь один скончался.

Ранее в Китае назвали сроки отступления смертельной инфекции. Эксперт предположил, что эпидемия продлится до лета. А тем временем, по его словам, государствам необходимо вводить карантин, чтобы остановить распространение коронавируса.

Карина СИРАЗОВА

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