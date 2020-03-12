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Один овощ спасет мужчин от проблем с потенцией

Один овощ спасет мужчин от проблем с потенцией
Фото: Josef Horazny, Martin Sterba/CTK/www.globallookpress.com
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Низкокаллорийный продукт можно найти в любом магазине

Сельдерей помогает восстановить мужскую силу и избежать неудач в постели. Его употребление нормализует гормональный фон и восстанавливает потенцию. 

В растении содержится большое количество витаминов В2, В9,В1, полезных микроэлементов и аминокислот. Сельдерей борется с аллергенами. Он богат клетчаткой, которая влияет на состояние кожи и внешний вид, обеспечивает здоровье сосудов. 

Также этот продукт борется с одной из главных причин импотенции – ожирением. Лишний вес мешает мужскому здоровью, растение стоит ввести в ежедневный рацион для успешного похудения. Во время употребления сельдерея организм тратит больше энергии, чем получает. 

Ранее "Утро" рассказало о самых полезных продуктах для восстановления потенции.

Фоторепортаж
Названы полезные для мужского здоровья продукты
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: GLOBAL LOOK press Фото: GLOBAL LOOK press Фото: GLOBAL LOOK press Фото: GLOBAL LOOK press +3
Алина ПОПЛАВСКАЯ

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