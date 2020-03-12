Вес уйдет без потерь для здоровья

Наступило теплое время года. В весенний период многие садятся на диету, чтобы привести себя в порядок к лету. Резкое ограничение в еде может грозить серьезными проблемами со здоровьем. Диетологи выбрали несколько безопасных режимов питания для худеющих.

Одной из самых популярных диет в США считается DASH. Она предполагает полный отказ от соли, сахара и продуктов с большим содержанием насыщенных жиров. Такой рацион подойдет не только для похудения, но и для снижения артериального давления.

Дробное питание можно считать как отдельной диетой, так и одним из основных принципов здорового образа жизни. Следует есть немного и часто, через каждые два – три часа. Из продуктов стоит отказаться от фастфуда, десертов и белого хлеба.

Чтобы избавиться от нескольких лишних килограммов, можно перейти на гибкую вегетарианскую диету. Мясо стоит заменить рыбой, морепродуктами и птицей. В такой рацион входит большое количество овощей и несладких фруктов, сообщает "Домашний очаг".

Общее правило для всех диет – нельзя убирать из рациона полезные белки, жиры или углеводы. К изменению питания нужно подходить вдумчиво. Диеты желательно совмещать с физическими нагрузками, чтобы укрепить мышцы и поддержать тело в хорошей форме.

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