Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Пенсионерам посоветовали сидеть дома из-за пандемии

Власти Москвы ужесточают ограничительные меры

В связи с угрозой распространения коронавируса нового типа COVID-19, мэр Москвы Сергей Собянин внес поправки в указ "О введении режима повышенной готовности".

В своем обращении к москвичам, градоначальник призвал пожилых людей воздержаться от посещения мест скопления людей. Как сообщалось ранее, в столице отменяют массовые мероприятия.

Мэр  так же подчеркнул, что при обнаружении симптомов ОРВИ нужно немедленно обратиться к врачу. 

Коронавирус, который первую вспышку которого зафиксировали в Китае, продолжается распространяться по всему миру. Ранее "Утро" сообщило о количестве случаев заражения в России и введении карантинных мер в стране.

Александра АКСЕНОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Отдых по цене перелета: туры в Таиланд подешевели

Эпидемия коронавируса сыграла на руку туристам

Доллар по сто рублей: озвучены два сценария для экономики России

Удары сыплются на отечественную валюту со всех сторон

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей