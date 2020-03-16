Власти Москвы ужесточают ограничительные меры

В связи с угрозой распространения коронавируса нового типа COVID-19, мэр Москвы Сергей Собянин внес поправки в указ "О введении режима повышенной готовности".

В своем обращении к москвичам, градоначальник призвал пожилых людей воздержаться от посещения мест скопления людей. Как сообщалось ранее, в столице отменяют массовые мероприятия.

Мэр так же подчеркнул, что при обнаружении симптомов ОРВИ нужно немедленно обратиться к врачу.

Коронавирус, который первую вспышку которого зафиксировали в Китае, продолжается распространяться по всему миру. Ранее "Утро" сообщило о количестве случаев заражения в России и введении карантинных мер в стране.