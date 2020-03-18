Синие тарелки, много воды и здоровый сон помогут сбросить вес

Не всегда процесс избавления от лишнего веса связан с постоянным голоданием и изнуряющими тренировками в спортзале. Несколько простых привычек помогут избавится от веса даже самым ленивым.

1. Здоровый сон. Именно отдых в течение нужного для организма времени способен увеличить скорость обмена веществ. Специалисты советуют спать не менее шести часов в день, а лучше восемь – девять.

2. Тщательно пережевывайте пищу и медленно ешьте. Специалисты уверяют, что прием пищи нужно растягивать на 20 минут – такое время требуется организму, чтобы осознать сытость.

3. Чистка зубов после приема пищи. Такой простой прием поможет справиться с воздействием ароматизаторов и усилителей вкуса, которые заставляют нас есть еще и еще.

4. Отказ от гаджетов за столом. Отвлекаясь на них, вы потребляете большее количество еды.

5. Уменьшить размер тарелки. Попробуйте ужинать, например, из чайного блюдца. Объем порции значительно снизится, и вы обманете организм, внушив ему, что съели тарелку.

6. Не храните еду на столе. Лишний раз дразнить аппетит не нужно.

7. Попробуйте поменять цвет посуды. Некоторые исследователи уверены, что тарелки "холодных" оттенков, – к примеру, синих – снижают количество потребляемой пищи.

8. Не голодайте. Желательно принимать пищу каждые два – три часа, отдавая предпочтение овощам и белковым продуктам.

9. Если сыты, не доедайте. Эта плохая привычка может приучить кушать постоянно.

10. Вода. Много воды. Стакан прохладной жидкости зачастую способен заменить собой прием пищи. Так что старайтесь больше пить.

Соблюдение таких простых привычек способно уменьшить вес на целых 5 кг, сообщает SM News.

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