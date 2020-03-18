Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Число заболевших коронавирусом в России выросло

Статистику сильно испортили данные из Москвы

За последние сутки в России подтвердилось еще 33 случая инфицирования коронавирусом COVID-19. об этом сообщили в Оперативный штаб по мониторингу ситуации днем в среду, 18 марта.

Один новый пациент зарегистрирован в Томской области, еще один – в Новосибирской, при этом в Москве заболел 31 человек. Все заболевшие вернулись в последние две недели из стран, где бушует эпидемия, уточняет РИА "Новости". Они госпитализированы. Родственники и другие граждане, которые контактировали с зараженными, отправлены на обследование.

В общей сложности в РФ на данный момент зафиксировано 147 случаев заболевания коронавирусом, пятеро из них уже выздоровели.

Ранее стало известно, когда в России появится вакцина от китайского коронавируса.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Путин едет на полуостров из-за Крымского моста

Глава государства отметит наградами строителей

Доллар по сто рублей: озвучены два сценария для экономики России

Удары сыплются на отечественную валюту со всех сторон

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей