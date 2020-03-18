Статистику сильно испортили данные из Москвы

За последние сутки в России подтвердилось еще 33 случая инфицирования коронавирусом COVID-19. об этом сообщили в Оперативный штаб по мониторингу ситуации днем в среду, 18 марта.

Один новый пациент зарегистрирован в Томской области, еще один – в Новосибирской, при этом в Москве заболел 31 человек. Все заболевшие вернулись в последние две недели из стран, где бушует эпидемия, уточняет РИА "Новости". Они госпитализированы. Родственники и другие граждане, которые контактировали с зараженными, отправлены на обследование.

В общей сложности в РФ на данный момент зафиксировано 147 случаев заболевания коронавирусом, пятеро из них уже выздоровели.

Ранее стало известно, когда в России появится вакцина от китайского коронавируса.