Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

"Меня пугает": Бузова сделала неожиданное признание

"Меня пугает": Бузова сделала неожиданное признание
Ольга Бузова. Фото: пресс-служба Ольги Бузовой
продолжениеЧерногория отпустит домой застрявших из-за коронавируса россиян
Звезда попросила не паниковать из-за пандемии

Ольга Бузова заявила, что во многих аптеках якобы отсутствуют необходимые лекарства, в крупных магазинах пустуют полки, и призналась, что ее это пугает. Известно, что из-за эпидемии коронавируса люди стали массово скупать продукты и медицинские препараты.

В своем "Инстаграм" звезда опубликовала фотографию, на которой стоит в коротком черно-белом платье на съемках телешоу. Под снимком певица также рассказала, как ее жизнь изменилась из-за распространения китайского вируса COVID-19, сообщила о переносе дат ближайших концертов и посоветовала следить за здоровьем.


Бузова также поведала, что ее выступление в Казани переносится на осень из-за экстремальной ситуации. 

В историях в "Инстаграм" ведущая "Дома-2" сообщила, что съемки телепроекта проходят без зрителей, на площадку пускают только по специальным разрешениям. И засняла несколько емкостей с дезинфицирующим раствором, которые разместили для команды. 

Она призвала своих подписчиков принимать витамины, меньше паниковать и не заниматься самолечением при признаках инфекции. А также уточнила, что продолжит работать "чтобы было что смотреть во время карантина". 

Артистку поддержали в комментариях: "Береги себя", "Тоже волнует отсутствие масок в аптеке", "Теперь надеюсь чаще видеть тебя в роли ведущей в "Доме-2". 

Ранее "Утро" рассказало, что здоровье Ольги Бузовой резко пошатнулось.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Путин едет на полуостров из-за Крымского моста

Глава государства отметит наградами строителей

Доллар по сто рублей: озвучены два сценария для экономики России

Удары сыплются на отечественную валюту со всех сторон

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей