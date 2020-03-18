Звезда попросила не паниковать из-за пандемии

Ольга Бузова заявила, что во многих аптеках якобы отсутствуют необходимые лекарства, в крупных магазинах пустуют полки, и призналась, что ее это пугает. Известно, что из-за эпидемии коронавируса люди стали массово скупать продукты и медицинские препараты.

В своем "Инстаграм" звезда опубликовала фотографию, на которой стоит в коротком черно-белом платье на съемках телешоу. Под снимком певица также рассказала, как ее жизнь изменилась из-за распространения китайского вируса COVID-19, сообщила о переносе дат ближайших концертов и посоветовала следить за здоровьем.





Бузова также поведала, что ее выступление в Казани переносится на осень из-за экстремальной ситуации.

В историях в "Инстаграм" ведущая "Дома-2" сообщила, что съемки телепроекта проходят без зрителей, на площадку пускают только по специальным разрешениям. И засняла несколько емкостей с дезинфицирующим раствором, которые разместили для команды.

Она призвала своих подписчиков принимать витамины, меньше паниковать и не заниматься самолечением при признаках инфекции. А также уточнила, что продолжит работать "чтобы было что смотреть во время карантина".

Артистку поддержали в комментариях: "Береги себя", "Тоже волнует отсутствие масок в аптеке", "Теперь надеюсь чаще видеть тебя в роли ведущей в "Доме-2".

Ранее "Утро" рассказало, что здоровье Ольги Бузовой резко пошатнулось.