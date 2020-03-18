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Черногория отпустит домой застрявших из-за коронавируса россиян

Черногория отпустит домой застрявших из-за коронавируса россиян
Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/www.globallookpress.com
продолжениеПетербуржцев лишили грандиозных развлечений
Дипломаты добились возвращения заблокированных на чужбине туристов. Осталось только согласовать сроки доставки

После критики МИД РФ власти Черногории пошли навстречу российской стороне и согласились отпустить из страны наших соотечественников, которые стали заложниками коронавирусной инфекции. Речь идет о застрявших на чужбине туристах.

На данный момент на их возвращение получено "принципиальное согласие" иностранного государства, отметили в пресс-службе посольства Москвы в Подгорице. Сейчас уточняются последние детали перелета россиян. В диппредставительстве РФ выразили надежду на оперативное согласование сроков доставки замаявшихся путешественников.

Для доставки пассажиров на родину организовано три борта, официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова. Проблема была в Черногории, которая решила перекинуть ответственность за своих граждан на российскую сторону, рассказала спикер ведомства телеканалу "360". Все это время Подгорица вставляла палки в колеса, так как хотела вернуть своих граждан за счет Москвы.

"Я думаю, что это абсолютно четкая квалификация. Чтобы эвакуировала из России черногорцев российская сторона. И еще и за российские деньги", – пояснила Мария Владимировна в интервью радио "Комсомольская правда".

Напомним, в закрытой на карантин Черногории из-за угрозы распространения вируса COVID-19 остаются 1800 российских туристов, который с нетерпением ждут возвращения домой. 

Ксения АНДРЕЕВА

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