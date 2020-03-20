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Раскрыты детали похорон Лимонова

Закрытая церемония состоится сегодня

Писателя Эдуарда Лимонова похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Прощание состоится в пятницу, 20 марта.

Похороны пройдут в узком кругу. На кладбище уже собрались сторонники партии "Другая Россия", лидером которой был писатель, сообщил корреспондент РИА "Новости".

Эдуард Лимонов умер 17 марта на 78-м году жизни. Писатель страдал от онкологии и, по некоторым данным, практически ничего не ел из-за проблем с горлом. Незадолго до смерти автор романа "Это я – Эдичка" заключил договор на создание новой книги – его смерть стала неожиданностью для всех.

Карина СИРАЗОВА

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