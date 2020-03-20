Пугающий миф развеяли специалисты

Мужчинам, которые переболели коронавирусом нового типа, не грозит бесплодие. К этому выводу пришли российские вирусологи, таким образом опровергнув сделанное ранее заявление.

Китайский вирус действительно может негативно повлиять на половую систему мужчин – вызывать воспаление тканей, однако лишь на последней стадии заболевания. И пока ни одного случая, который бы доказывал связь инфекции и бесплодия, зарегистрировано не было, рассказал "Известиям" заместитель директора по научной работе Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского университета Дмитрий Еникеев.

Воспаления в половых органах, которые ранее заметили больные коронавирусом, могли быть вызваны реакцией иммунной системы. Тем не менее специалисты отметили, что некоторые вирусы действительно вызывают бесплодие, к ним относят эпидемический паротит (свинку).

Так, коронавирус может повлиять на репродуктивную систему. Но еще нет ни одного подтверждения этой теории, передает "Пятый канал".

Ранее власти провинции Хубэй призвали всех переболевших COVID-19 мужчин провериться на бесплодие. Однако впоследствии это сообщение пропало с официального сайта, из-за чего в Сети решили, что опасность коронавируса для мужского здоровья пытаются скрыть.