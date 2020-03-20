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Задержанные из-за пандемии туристы прорвали оцепление в Красноярске

Задержанные из-за пандемии туристы прорвали оцепление в Красноярске
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
продолжениеГраждан Белоруссии вывозят из России
Службы аэропорта оказались не готовы к массовому карантину

Вернувшиеся из Таиланда россияне взяли штурмом двери аэропорта Красноярска. Людям пришлось несколько часов ждать, пока им выдадут предписания о карантине. В результате разъяренная толпа силой вырвалась из здания, несмотря на запрет полиции. Теперь им привезут постановления об изоляции на дом.

Накануне в Красноярск на трех самолетах прилетели почти 800 граждан РФ, отдыхавших на азиатских курортах. Из-за коронавируса им предстоит выдержать двухнедельный карантин. Соответствующие предписания сотрудники Роспотребнадзора должны вручать каждому прибывшему из-за границы.

Но в красноярской авиагавани выдачей документов занимались всего трое сотрудников. Более того, бланков на всех не хватило, пришлось ехать за новыми. В итоге вопрос затянулся на несколько часов. Некоторые пассажиры, уставшие ждать, прорвали оцепление, состоявшее из трех сотрудников полиции, и отправились домой, передает телеканал "Енисей".

Скандал решили замять. В Роспотребнадзоре сообщили, что документы бунтовщикам привезут на дом, а в аэропорт направлены больше сотрудников как надзорного ведомства, так и органов правопорядка, сообщает НСН.

Какие правила нужно соблюдать во время карантина, "Утро" рассказывало ранее. На данный момент в России подтверждено 199 случаев заболевания COVID-19, в том числе в пятницу, 20 марта, пациенты госпитализированы в двух регионах, где ранее не было заболевших.

Николай ВИКТОРОВ

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