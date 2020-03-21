Любимец женщин и журналистов: самые острые высказывания Лаврова
21 марта Сергей Лавров отмечает юбилей. Знаменитый на весь мир дипломат, который сегодня возглавляет российское внешнеполитическое ведомство, ранее был постпредом нашей страны при ООН. В организации его острые заявления и безупречное владение искусством дипломатии вспоминают до сих пор. Воспоминаниями о прошлом Лаврова поделились те, кому довелось с ним работать.
Таких, как он, больше нет, заявила журналистка изданий L'Obs и Mediapart Селия дэ Лаварен. Она назвала Лаврова самым открытым дипломатом в ООН. При этом Лаварен подчеркнула, что когда он только занял свой пост представителя России при организации, наша страна была слабой. Харизматичному Лаврову удалось "поднять образ" РФ. В те времена в него были влюблены все женщины, призналась журналистка в беседе с РИА Новости.
О том, что Лавров был любимцем не только прекрасного пола, но и репортеров, рассказал Стефан Дюжаррик, ныне занимающий пост официального представителя генсека ООН.
"Всегда скор на острую цитату и всегда контактирующий с прессой", – цитирует его информагентство.
Дюжаррик напомнил о забавном случае с Лавровым, который, как известно, заядлый курильщик. В начале двухтысячных в ООН пытались ввести запрет на курение. Тогдашний генсек Кофи Аннан был инициатором этого ограничения. Однажды Лавров, общаясь с журналистами, по обыкновению закурил. Ему сделали замечание – мол, генеральный секретарь запретил. На что дипломат, затянувшись, коротко ответил:
"Кофи Аннан мне не начальник".
Несмотря на готовность контактировать с прессой, Лавров был беспощаден, если ему задавали глупые или неточно сформулированные вопросы. Журналисты "получали его обратно без ответа". Он "терпеть не мог дураков", вспоминает корреспондент Ассошиэйтед Пресс в ООН Эдит Ледерер.
Прославился Сергей Лавров и своими острыми высказываниями. Практически каждое тут же уходит в народ и становится крылатой фразой. "Утро" составило небольшую подборку самых известных его цитат.
Одно из последних подобных заявлений прозвучало, когда на главу российского МИД буквально набросились в ООН грузинские журналистки.
"Вы больные, девочки, все! Вы больные!" – поставил им диагноз Лавров.
"Когда будут опускать железный занавес, могут себе что-нибудь прищемить"
(комментируя усилия Запада изолировать Россию)
"Мы готовы дружить со всеми, мы выражаем готовность к партнёрству со всеми, кто готов к нему на равноправной основе. Продвигая эту линию, надо помнить, что наши союзники – армия, флот и воздушно-космические силы".
Некоторые фразы Лаврова, иногда нецензурные, даже стали мемами в Сети. Как знаменитая "Дебилы, ****!" Ее дипломат произнес в 2015 году на переговорах с коллегой из Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром в то время, как ответ главы МИД РФ на очередной вопрос переводили.
Журналисты строили множество версий, кто же так разозлил Лаврова. По одной из них – провинились фотографы, которые начали щелкать затворами прямо перед ним. Однако позже Лавров объяснился, отметив, что вообще ни на кого не злился.
"Я потом смотрел, я там спокойно сижу. Ну, извините, не я один попадаю на ситуацию, когда думают, что микрофон выключен. Кэмерон, потом Обама тоже попадал. Кстати, попадал, между прочим, на тему противоракетной обороны", – говорил он.
Ранее Сергей Лавров высказался о своем уходе из МИД на фоне формирования нового правительства. Западные СМИ тогда терялись в догадках, оставит ли он свой пост.
Нефтяная война для России будет страшнее коронавируса
От развала сделки ОПЕК+ выигрывают США
Курс рубля сильно снизится
Возможностей для укрепления у российской валюты в обозримой перспективе не будет
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Коронавирус
- Крымский мост несет угрозу России из-за COVID-19
- Резкий скачок: число зараженных COVID-19 в России возросло
- Вслед за крупой: в России могут опустеть полки с алкоголем
- Работа из дома: что станет с зарплатами в разгар коронавируса
Здоровье
- Неожиданно: популярный молочный продукт ускоряет старение
- Рацион долгожителей: всего три продукта продлят молодость
- По стакану каждый день: назван полезный после 50 лет напиток
Выбор читателей
- Анекдот дня на 21 марта
- Аномальное тепло придет в Москву в апреле
- Приметы на Пасху: как привлечь деньги и избавиться от болезней
- Доллар по сто рублей: озвучены два сценария для экономики России
- "Лежит бездыханная": правда о здоровье Заворотнюк вылезла наружу
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- В Белоруссии игнорируют "Бессмертный полк"
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Рак и алкоголизм: как страдали звезды "Убойной силы"
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Собчак решила "воскресить" Началову
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Горбачев предупредил об угрозе третьей мировой
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- Звезда "Кухни" показала фигуру после слухов о пластике
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик