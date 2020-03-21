Главе российского МИД исполнилось 70 лет

21 марта Сергей Лавров отмечает юбилей. Знаменитый на весь мир дипломат, который сегодня возглавляет российское внешнеполитическое ведомство, ранее был постпредом нашей страны при ООН. В организации его острые заявления и безупречное владение искусством дипломатии вспоминают до сих пор. Воспоминаниями о прошлом Лаврова поделились те, кому довелось с ним работать.

Таких, как он, больше нет, заявила журналистка изданий L'Obs и Mediapart Селия дэ Лаварен. Она назвала Лаврова самым открытым дипломатом в ООН. При этом Лаварен подчеркнула, что когда он только занял свой пост представителя России при организации, наша страна была слабой. Харизматичному Лаврову удалось "поднять образ" РФ. В те времена в него были влюблены все женщины, призналась журналистка в беседе с РИА Новости.

О том, что Лавров был любимцем не только прекрасного пола, но и репортеров, рассказал Стефан Дюжаррик, ныне занимающий пост официального представителя генсека ООН.

"Всегда скор на острую цитату и всегда контактирующий с прессой", – цитирует его информагентство.

Дюжаррик напомнил о забавном случае с Лавровым, который, как известно, заядлый курильщик. В начале двухтысячных в ООН пытались ввести запрет на курение. Тогдашний генсек Кофи Аннан был инициатором этого ограничения. Однажды Лавров, общаясь с журналистами, по обыкновению закурил. Ему сделали замечание – мол, генеральный секретарь запретил. На что дипломат, затянувшись, коротко ответил:

"Кофи Аннан мне не начальник".

Несмотря на готовность контактировать с прессой, Лавров был беспощаден, если ему задавали глупые или неточно сформулированные вопросы. Журналисты "получали его обратно без ответа". Он "терпеть не мог дураков", вспоминает корреспондент Ассошиэйтед Пресс в ООН Эдит Ледерер.

Прославился Сергей Лавров и своими острыми высказываниями. Практически каждое тут же уходит в народ и становится крылатой фразой. "Утро" составило небольшую подборку самых известных его цитат.

Одно из последних подобных заявлений прозвучало, когда на главу российского МИД буквально набросились в ООН грузинские журналистки.

"Вы больные, девочки, все! Вы больные!" – поставил им диагноз Лавров.

"Когда будут опускать железный занавес, могут себе что-нибудь прищемить"

(комментируя усилия Запада изолировать Россию)

"Мы готовы дружить со всеми, мы выражаем готовность к партнёрству со всеми, кто готов к нему на равноправной основе. Продвигая эту линию, надо помнить, что наши союзники – армия, флот и воздушно-космические силы".



Некоторые фразы Лаврова, иногда нецензурные, даже стали мемами в Сети. Как знаменитая "Дебилы, ****!" Ее дипломат произнес в 2015 году на переговорах с коллегой из Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром в то время, как ответ главы МИД РФ на очередной вопрос переводили.

Журналисты строили множество версий, кто же так разозлил Лаврова. По одной из них – провинились фотографы, которые начали щелкать затворами прямо перед ним. Однако позже Лавров объяснился, отметив, что вообще ни на кого не злился.

"Я потом смотрел, я там спокойно сижу. Ну, извините, не я один попадаю на ситуацию, когда думают, что микрофон выключен. Кэмерон, потом Обама тоже попадал. Кстати, попадал, между прочим, на тему противоракетной обороны", – говорил он.

Ранее Сергей Лавров высказался о своем уходе из МИД на фоне формирования нового правительства. Западные СМИ тогда терялись в догадках, оставит ли он свой пост.