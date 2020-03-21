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Любимец женщин и журналистов: самые острые высказывания Лаврова

Любимец женщин и журналистов: самые острые высказывания Лаврова
Сергей Лавров. Фото: Jussi Nukari /imago images/Lehtikuva
Главе российского МИД исполнилось 70 лет

21 марта Сергей Лавров отмечает юбилей. Знаменитый на весь мир дипломат, который сегодня возглавляет российское внешнеполитическое ведомство, ранее был постпредом нашей страны при ООН. В организации его острые заявления и безупречное владение искусством дипломатии вспоминают до сих пор. Воспоминаниями о прошлом Лаврова поделились те, кому довелось с ним работать.

Таких, как он, больше нет, заявила журналистка изданий L'Obs и Mediapart Селия дэ Лаварен. Она назвала Лаврова самым открытым дипломатом в ООН. При этом Лаварен подчеркнула, что когда он только занял свой пост представителя России при организации, наша страна была слабой. Харизматичному Лаврову удалось "поднять образ" РФ. В те времена в него были влюблены все женщины, призналась журналистка в беседе с РИА Новости.

О том, что Лавров был любимцем не только прекрасного пола, но и репортеров, рассказал Стефан Дюжаррик, ныне занимающий пост официального представителя генсека ООН.

"Всегда скор на острую цитату и всегда контактирующий с прессой", – цитирует его информагентство.

Дюжаррик напомнил о забавном случае с Лавровым, который, как известно, заядлый курильщик. В начале двухтысячных в ООН пытались ввести запрет на курение. Тогдашний генсек Кофи Аннан был инициатором этого ограничения. Однажды Лавров, общаясь с журналистами, по обыкновению закурил. Ему сделали замечание – мол, генеральный секретарь запретил. На что дипломат, затянувшись, коротко ответил:

"Кофи Аннан мне не начальник".

Несмотря на готовность контактировать с прессой, Лавров был беспощаден, если ему задавали глупые или неточно сформулированные вопросы. Журналисты "получали его обратно без ответа". Он "терпеть не мог дураков", вспоминает корреспондент Ассошиэйтед Пресс в ООН Эдит Ледерер.

Прославился Сергей Лавров и своими острыми высказываниями. Практически каждое тут же уходит в народ и становится крылатой фразой. "Утро" составило небольшую подборку самых известных его цитат.

Одно из последних подобных заявлений прозвучало, когда на главу российского МИД буквально набросились в ООН грузинские журналистки.

"Вы больные, девочки, все! Вы больные!" – поставил им диагноз Лавров.

"Когда будут опускать железный занавес, могут себе что-нибудь прищемить"

(комментируя усилия Запада изолировать Россию)

"Мы готовы дружить со всеми, мы выражаем готовность к партнёрству со всеми, кто готов к нему на равноправной основе. Продвигая эту линию, надо помнить, что наши союзники – армия, флот и воздушно-космические силы". 

Некоторые фразы Лаврова, иногда нецензурные, даже стали мемами в Сети. Как знаменитая "Дебилы, ****!" Ее дипломат произнес в 2015 году на переговорах с коллегой из Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром в то время, как ответ главы МИД РФ на очередной вопрос переводили.

Журналисты строили множество версий, кто же так разозлил Лаврова. По одной из них – провинились фотографы, которые начали щелкать затворами прямо перед ним. Однако позже Лавров объяснился, отметив, что вообще ни на кого не злился.

"Я потом смотрел, я там спокойно сижу. Ну, извините, не я один попадаю на ситуацию, когда думают, что микрофон выключен. Кэмерон, потом Обама тоже попадал. Кстати, попадал, между прочим, на тему противоракетной обороны", – говорил он.

Ранее Сергей Лавров высказался о своем уходе из МИД на фоне формирования нового правительства. Западные СМИ тогда терялись в догадках, оставит ли он свой пост.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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