Местные документалисты рассказали, как будущий лидер России создал "русского Джеймса Бонда"

Британский телеканал Channel 4 снял трехсерийный документальный фильм о президенте РФ Владимире Путине. Первая часть ленты должна появиться в эфире сегодня, 23 марта.

Как сообщает The Guardian, в картине под названием "Путин: История русского шпиона" (Putin: A Russian Spy Story) появятся интервью с дочерью первого российского лидера Бориса Ельцина Татьяной Юмашевой, вдовой бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко, отравленного в 2006 г. в Лондоне, Мариной Литвиненко и другими политиками, журналистами, политологами.



В ленте будет "подробно рассказано, как президент России прошел путь от подростка до одного из самых влиятельных людей в мире", пишет iNews.

В первом эпизоде британцев просветят насчет того, как Путин "избежал нищеты, придя в КГБ, и начал создавать себя по образу русского Джеймса Бонда".

Серии будут выходить по понедельникам.



О том, что Channel 4 собрался снимать документалку о российском президенте, стало известно еще в августе 2019 года. Канал сообщал о съемках ленты в России, США, европейских государствах.