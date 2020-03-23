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Британцы выдадут все секреты Путина

Британцы выдадут все секреты Путина
Владимир Путин. Фото: Viktor Pogontsev/Russian Look/www.globallookpress.com
Местные документалисты рассказали, как будущий лидер России создал "русского Джеймса Бонда"

Британский телеканал Channel 4 снял трехсерийный документальный фильм о президенте РФ Владимире Путине. Первая часть ленты должна появиться в эфире сегодня, 23 марта.

Как сообщает The Guardian, в картине под названием "Путин: История русского шпиона" (Putin: A Russian Spy Story) появятся интервью с дочерью первого российского лидера Бориса Ельцина Татьяной Юмашевой, вдовой бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко, отравленного в 2006 г. в Лондоне, Мариной Литвиненко и другими политиками, журналистами, политологами.

В ленте будет "подробно рассказано, как президент России прошел путь от подростка до одного из самых влиятельных людей в мире", пишет iNews.

В первом эпизоде британцев просветят насчет того, как Путин "избежал нищеты, придя в КГБ, и начал создавать себя по образу русского Джеймса Бонда".

Серии будут выходить по понедельникам.

О том, что Channel 4 собрался снимать документалку о российском президенте, стало известно еще в августе 2019 года. Канал сообщал о съемках ленты в России, США, европейских государствах.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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