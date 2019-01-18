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Британцев разозлила популярность Путина

Владимир Путин и Александр Вучич. Фото: www.globallookpress.com
В Соединенном Королевстве позавидовали приему российского лидера в Белграде

Прием, оказанный президенту в Белграде, вызвал неприкрытую зависть в Соединенном Королевстве.

"Сербия встретила Владимира Путина, как героя", – написала газета The Guardian и перечислила, какие еще знаки внимания оказал презиент Александр Вучич российскому лидеру: сопроводил президентский самолет почетным караулом истребителей МиГ-29, дал приветственный залп из пушек, устроил в храмах колокольный звон и подарил щенка. 

Британская пресса считает, что Москва планирует усилить свое влияние на Балканах, и что визит Путина в Белград подтверждает это. Президента Сербии упрекнули в том, что он пытается соблюсти баланс между лояльностью России и интересами в Европе.

Британское издание отметило, что Москва якобы пыталась вмешиваться в дела в регионе, в том числе, пыталась провести "переворот" в Черногории и дестабилизировать обстановку в Боснии. В соцсетях высказались еще более резко, назвав подарок Вучича Путину "выражением преданности вассала королю."

Российский президент неоднократно заявлял, что Евросоюз пытается вынудить Сербию сделать искусственный выбор между Россией и Западом, напоминает телеканал "Царьград".

Валентина МАЙОРОВА
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