США заставят пролить свет на дело MH17
Всю правду о крушении сбитого малайзийского "Боинга" мир может узнать летом, на следующем судебном заседании по делу MH17, полагает независимый авиаэксперт Юрий Антипов. Минувший же процесс, заключил специалист, закончился ничем. Правда, некоторые подвижки все же наблюдались.
Наконец-то, отметил Антипов, в Гааге поинтересовались судьбой записей со спутников США, которые могли бы "подтвердить атаку "Буком" или, наоборот, опровергнуть данный довод. При этом, по словам эксперта, вопрос голландского судьи заставил многих поволноваться.
А, если бы его услышал американский лидер Дональд Трамп, то "он крутился бы как уж на сковороде, выписывая различные па на виду всей мировой общественности", написал Антипов в "Фейсбук", добавив, что следующее заседание состоится летом.
Но, не исключено, считает автор текста, что 8 июня американцы, ответив: "Есть, да не про вашу честь", – опять скроют ценную информацию. Это, по его мнению, будет "непереводимая игра слов".
Напомним, ранее стало известно, что США, возможно, располагают кадрами, на которых видно, как "Бук" выстрелил ракетой.
Авиакатастрофа в Донецкой области произошла летом 2014 года. Ее жертвами стали 298 человек.
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