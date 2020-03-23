США утаили главную улику по делу малайзийского "Боинга"
Возобновившийся после перерыва из-за вспышки коронавируса суд по делу крушения "Боинга" MH17, который упал под Донецком в 2014-м, преподнес неожиданный сюрприз. Оказалось, что у США, возможно, есть главная улика – кадры, как "Бук" выстрелил ракетой. Об этом заявил сам судья Хэндрик Стэйнхаус на заседании 23 марта, которое шло онлайн.
Судья рассказал о том, что 22 января 2016-го эксперты обсуждали трагедию и выяснили, что у США, вероятно, есть эти кадры с ракетой,которые сделали сразу три военных спутника. Об их наличии еще до суда говорил нидерландский астроном-любитель Макро УКнгбрук. Эта информация позже якобы оказалась в руках нидерландской службы безопасности.
"В документах также утверждается, что у США нет возражений, чтобы раскрыть эту информацию", – цитирует Стэйнхауса "Интерфакс".
Он, как представитель Гаагского окружного суда, потребовал у обвинения подтвердить или опровергнуть данные о снимках запуска "Бука". Как пишет австралийский портал 9News, США могут в любой момент сделать фотографии достоянием общественности..
В следующий раз суд соберется лишь 8 июня.
"Боинг" Малайзийских авиалиний разбился 17 июля 2014 года, погибли все 298 человек, находящиеся на борту. Международная следственная группа решила, что самолет сбил "Бук". Россия не раз отрицала свою причастность к трагедии, а также предлагала помощь в расследовании. Однако информацию Москвы Запад игнорировал. Независимые журналисты считают, что "Бука" в районе крушения самолета в тот злополучный день не было. Эту догадку подтвердили австралийские следователи.
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