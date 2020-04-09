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МИД Украины хочет засудить Россию по делу малайзийского "Боинга" MH17

МИД Украины хочет засудить Россию по делу малайзийского "Боинга" MH17
Фото: Alexander Ermochenko/Xinhua/www.globallookpress.com
Москву призвали прекратить распространять "дезинформацию" и сотруничать со следствием

Незалежная обещала привлечь Россию к ответу за гибель малайзийского самолета "Боинг" MH17 в небе над воюющим Донбассом в июле 2014 г. Об этом сегодня говорится в заявлении украинского МИД в связи с обсуждением в Совете Безопасности ООН расследования авиакатастрофы.

Отмечается, что Совбез накануне в Нью-Йорке провел по инициативе Москвы закрытые консультации по началу судебного процесса о гибели самолета.

Совбез по инициативе Москвы провел закрытые консультации по началу суда о крушении лайнера. Позицию стран-участников совместной следственной группы (Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины) представила Бельгия.

Участники заседания выразили полную поддержку "независимому и беспристрастному" судебному процессу, отмечает пресс-служба украинской дипломатии. Также призвали Россию "прекратить распространение дезинформации", сотрудничать со следствием и отвечать на запросы следственной группы.

"Со своей стороны МИД Украины продолжит работу, направленную на привлечение Российской Федерации к ответственности за нарушение Конвенции о предотвращении финансирования терроризма", – заявили в Киеве.

В ведомстве добавили, что именно благодаря якобы российской поддержке было совершено это "чудовищное преступление", поскольку, убеждены власти Незалежной и что активно и упорно навязывают всему миру, поставили комплекс "Бук" ополченцам.

МИД Украины верит в установление справедливости и в то, что "все виновные понесут адекватную ответственность".

Напомним, 9 марта в Гааге стартовал процесс по делу о гибели "Боинга", в котором фигурируют первые четыре обвиняемых – россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Москва называет это мероприятие политическим "судилищем".

Между тем, распространение эпидемии коронавируса внесло свои жесткие коррективы – слушания перенесли на 8 июня.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

М
Ответить
на свиноферму нужно поменьше внимания,похоже короновирус у них 14 году зародился,с тех пор это сумашедший дом,зомби
Александр Чепанов
Ответить
С каких это пор Россия стала подследственной? Назначили?
антихохол
Ответить
"независимому и беспристрастному"
РЖУ КАК КОНЬ!!!
хуй в пасть хохлам
Ответить
вы заебеьесьпыль глотать! А многие из вас сдохнут в мучениях от короновируса!
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