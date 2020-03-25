Продукты сохраняют лечебные свойства в свежем виде

Здоровое питание способно восстановить мужскую силу. В рацион, как утверждают рецепты, нужно ввести ряд овощей, наиболее полезных для потенции.

В шпинате содержится большое количество аминокислоты аргинина, которая при попадании в организм способна положительно влиять на мужскую потенцию после 50 лет.

Острый красный перец лучше употреблять в свежем виде: из-за своего вкуса и ряда полезных веществ он ускоряет приток крови и бодрит нервную систему. Овощная приправа теряет большую часть полезных свойств.

Бета-каротин, который содержится в моркови, благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему. Регулярное употребление моркови вкупе с физическими упражнениями поможет развить и укрепить выносливость.

Ароматная петрушка напрямую влияет на уровень тестостерона и повышает потенцию.

Чеснок из-за своих свойств как усиливает приток крови, так и увеличивает постоянную выработку мужского гормона. При регулярном употреблении в пищу он может предотвратить ряд хронических заболеваний, рассказал автор канала "Еда и питание" в "Яндекс Дзене".

Однако следует помнить о том, что народные средства не подходят всем. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом.

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