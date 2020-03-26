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Авиасообщение приостановлено: Россия закрывает небо

Авиасообщение приостановлено: Россия закрывает небо
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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Подниматься в воздух будут только специальные самолеты, вывозящие наших туристов из других стран

Кабинет министров поручил прекратить регулярное и чартерное сообщение с другими странами. Летать будут только лайнеры, которые забирают россиян, застрявших за границей.

Ограничения вступят в силу 27 марта. Списки граждан, которые хотят вернуться на родину, обязательно надо направить в соответствующие ведомства и "Аэрофлот" не позднее указанного числа, передает RT

Экстренные меры приняты кабмином для борьбы с COVID-19. Подала пример Европа: западные страны планируют закрыть границы на два года.

Полина ЛЕДОВСКИХ

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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Сивый мерин
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А что же этот шарлатан Глоба ничего не предсказал о такой глобальной эпидемии ???? Жулик он и проходимец, а не ясновидящий.
гость из далека, не русский сторонник Путина
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