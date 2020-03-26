Подниматься в воздух будут только специальные самолеты, вывозящие наших туристов из других стран

Кабинет министров поручил прекратить регулярное и чартерное сообщение с другими странами. Летать будут только лайнеры, которые забирают россиян, застрявших за границей.

Ограничения вступят в силу 27 марта. Списки граждан, которые хотят вернуться на родину, обязательно надо направить в соответствующие ведомства и "Аэрофлот" не позднее указанного числа, передает RT.

Экстренные меры приняты кабмином для борьбы с COVID-19. Подала пример Европа: западные страны планируют закрыть границы на два года.