Простые упражнения избавят от боли и сохранят тонус организма

С возрастом суставы начинают беспокоить все чаще – появляется дискомфорт и скованность в движениях. Сохранять организм молодым и здоровым долгие годы поможет ежедневная гимнастика. Комплекс лечебных упражнений избавит от боли в суставах, а выполнять простые движения можно даже после 60 лет.



Заниматься физкультурой лучше в утреннее время – это придаст бодрости на целый день. Все упражнения выполняем лежа.

Упражнение 1. Ложимся, выпрямляем ноги и руки – их нужно расслабить. Теперь по очереди сгибаем и разгибаем большие пальцы ног, вытягивая стопы.

Упражнение 2. Теперь в том же положении делаем круговые движения стопами сначала по часовой стрелке, а затем против нее.

Упражнение 3. Руки вытягиваем вдоль туловища, а ноги расставляем на ширине плеч. Постепенно сгибаем и разгибаем ноги в коленях, при этом не отрывая их от пола.

Упражнение 4. Колени слегка сгибаем, пятками упираемся в пол. Теперь постепенно сгибаем и разгибаем ноги, пытаясь вытянуть их на максимальную длину.

Упражнение 5. Ложимся на спину с согнутыми коленями, стопами упираемся в пол. Кладем ладонь на живот и делаем глубокий вдох, максимально его надувая. На выдохе, наоборот, втягиваем.

Такие простые упражнения для здоровья помогут держать организм в тонусе и предотвратят заболевания суставов. При этом важно тщательно следить за своим самочувствием во время физкультуры и прекратить занятия, если возникнут неприятные ощущения.

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