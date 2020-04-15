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Секреты долгожителей: 5 правил помогут избежать старения

Секреты долгожителей: 5 правил помогут избежать старения
Фото: uwe umstätter/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Правила, которые помогут дольше оставаться молодыми

Многие люди стремятся оттянуть неизбежный момент старения. Сохранить свое тело и мозг в тонусе помогут несколько простых правил от долгожителей.

Прежде всего, необходимо отказаться от вредной пищи. Жареные и сладкие продукты надолго задерживаются в организме и могут привести к ожирению. В результате появляются хронические заболевания печени и почек, также начинает меняться внешность, а двигаться становиться тяжелее. В рацион рекомендуется ввести больше фруктов и овощей, а также отказаться от кофе.

Еще один фактор, влияющий на старение, – это стресс. Нервная система, мозг и сердце будут быстрее изнашиваться, если человек все время переживает. Старайтесь беречь себя от негатива.

Не принесут пользу организму и вредные привычки. Употребление алкоголя и курение приводят к раку, провоцируют инфаркты и другие проблемы со здоровьем. При этом пагубные зависимости отражаются на внешности человека и могут прибавлять ему лишние года. Регулярные прогулки и свежие продукты, наоборот, вернут молодость и зарядят энергией, напоминает ML.

Также не стоит нагружать себя работой. Важно внимательно относиться к сигналам своего организма и давать ему время на восстановление. При этом совсем лениться не стоит. Встречи с друзьями, хобби и курсы помогут сохранять мозг в тонусе и подарят хорошее настроение. Это и поможет продлить жизнь.

Дарья ПЕТРОВА

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