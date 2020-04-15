Путин резко прервал речь министра
Владимир Путин провел новое совещание с членами правительства. Во время онлайн-встречи выступил глава Минфина России Антон Силуанов, который попытался обсудить вопрос дополнительных выплат для медиков, сражающихся с коронавирусом. Однако слушать министра глава страны не стал.
Путин прервал Силуанова на полуслове, отметив, что эта тема никаких обсуждений не требует. Президент России подчеркнул, что медики должны получить средства "чистыми" в тех размерах, которые он озвучил во время своего предыдущего обращения 8 апреля.
Врачам, которые работают с зараженными COVID-19, дадут 80 тысяч рублей, среднему медицинскому персоналу – 50 тысяч рублей, младшему – 25 тысяч рублей. Путин подчеркнул, что эти средства должны облагаться налогом на доходы физических лиц.
"Но цифры были названы абсолютные. Надо, чтобы люди получили их на руки "чистыми", – обратил внимание Путин, видео совещания с которым выложил в "Ютуб" телеканал RT.
На что Силуанов ответил, что предложения по изменению правовой базы для этой цели ведомство подготовит.
Как напоминает издание "СвободнаяПресса", Путин также поручил помочь малому и среднему бизнесу с выплатой зарплат сотрудникам.
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