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Путин резко прервал речь министра

Путин резко прервал речь министра
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Президент поспешил дать поручение чиновнику без лишних слов

Владимир Путин провел новое совещание с членами правительства. Во время онлайн-встречи выступил глава Минфина России Антон Силуанов, который попытался обсудить вопрос дополнительных выплат для медиков, сражающихся с коронавирусом. Однако слушать министра глава страны не стал.

Путин прервал Силуанова на полуслове, отметив, что эта тема никаких обсуждений не требует. Президент России подчеркнул, что медики должны получить средства "чистыми" в тех размерах, которые он озвучил во время своего предыдущего обращения 8 апреля. 

Врачам, которые работают с зараженными COVID-19, дадут 80 тысяч рублей, среднему медицинскому персоналу – 50 тысяч рублей, младшему – 25 тысяч рублей. Путин подчеркнул, что эти средства должны облагаться налогом на доходы физических лиц. 

"Но цифры были названы абсолютные. Надо, чтобы люди получили их на руки "чистыми", – обратил внимание Путин, видео совещания с которым выложил в "Ютуб" телеканал RT.

На что Силуанов ответил, что предложения по изменению правовой базы для этой цели ведомство подготовит. 

Как напоминает издание "СвободнаяПресса", Путин также поручил помочь малому и среднему бизнесу с выплатой зарплат сотрудникам. 

Полина ИВАНОВА

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М
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ооо,оно не тонет,выплыл свин,живой,тебя даже вирус не жрет,брезгует
Dietrich Ritter
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Бояре плохие, Карлуша-"царёк" - хороший, добрый, просто от "него скрывают", а так он последнюю рубаху для народа снимет!
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