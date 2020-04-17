От боли в коленях и пояснице: простая гимнастика укрепит суставы
Быстрее просыпаться и
оставаться бодрым весь день поможет утренняя разминка. Небольшая зарядка
улучшит кровообращение, снимет боль в суставах и сделает их более подвижными. Кроме
того, заниматься гимнастикой можно, не вставая с кровати.
Упражнение 1. Сначала разрабатываем суставы стоп. Для этого сводим и разводим большие пальцы ног в стороны, пытаясь дотянуться ими до края кровати. Далее выполняем вращения по часовой стрелке, а затем в обратную сторону.
Упражнение 2. Лежа на спине, начинаем по очереди сгибать и разгибать ноги в коленях, скользя по кровати стопами. Нужно попытаться дотянуться пяткой до ягодиц. Это упражнение рассчитано на разминку коленных суставов.
Упражнение 3. Теперь разминаем тазобедренный сустав. Расставляем ноги на ширину плеч и сгибаем их в коленях, руки разводим в стороны. Теперь опускаем ногу к постели так, чтобы колено смотрело в стену, противоположную ему. Затем меняем ноги.
Упражнение 4. Обхватываем руками согнутую ногу и прижимаем ее к груди, слегка приподнимая спину. Цель – коснуться коленом подбородка. Выполняем на обе стороны.
Упражнение 5. В конце утренней разминки прорабатываем область поясницы и пресса. Исходное положение такое же, как в третьем упражнении. Кладем руку на живот и делаем глубокий вдох, надувая его. Затем так же выдыхаем и втягиваем живот с лежащей на нем с ладонью.
Каждое упражнение нужно повторить от 15 до 20 раз. Разминку необходимо делать плавно и размеренно, чтобы не травмировать суставы. Перед первым разом лучше проконсультироваться с врачом. А при возникновении неприятных ощущений физкультуру лучше сразу прекратить.
Ранее "Утро.ру" рассказало о популярном в Азии комплексе упражнений, который можно выполнять даже после 50 лет.
Гороскоп на 17 апреля: все тайное станет явным
Точный астрологический прогноз для всех знаков зодиака на день
Путин отменил Парад Победы 9 мая из-за коронавируса
Торжественную часть мероприятий, приуроченных к празднованию окончания ВОВ, перенесли на другую дату
Новости партнеров
Фоторепортаж
Коронавирус в мире
- Коронавирус вывел из строя очередной авианосец
- Умирающие от коронавируса врачи в США устроили протест
- В Китае высказались об искусственном создании COVID-19
- Японские власти могут ввести режим ЧС по всей стране
Здоровье
- Природное средство для потенции: как повысить тестостерон
- Здоровое тело за 10 минут: простой комплекс упражнений для пенсионеров
- Зарядка для пожилых: пять упражнений продлят молодость
Выбор читателей
- Опасные симптомы: как отличить коронавирус от гриппа и простуды
- Путин вернул россиянам прежний пенсионный возраст
- Приметы на Пасху: как привлечь деньги и избавиться от болезней
- Доллар по сто рублей: озвучены два сценария для экономики России
- Какие продукты защитят иммунитет от коронавируса
- "Уже не взлетит": эксперты о будущем российского рубля
- "Жива-здорова": подруга Джигарханяна сдала Заворотнюк
- Индексация пенсий: что еще получат россияне в 2020 году
- Коронавирус в России: главное
- Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
- Разгаданы хитрые маневры трубоукладчика для "Северного потока - 2"
- У Малахова появился коронавирус
- Штрафы-2020: за что могут наказать в карантин
- Су-57 ударят по турецким F-16 издалека
- Собчак решила "воскресить" Началову
- По стакану каждый день: назван полезный после 50 лет напиток
- Горбачев предупредил об угрозе третьей мировой
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- Стоп, коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик