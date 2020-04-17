Упражнения можно делать утром прямо в кровати

Быстрее просыпаться и оставаться бодрым весь день поможет утренняя разминка. Небольшая зарядка улучшит кровообращение, снимет боль в суставах и сделает их более подвижными. Кроме того, заниматься гимнастикой можно, не вставая с кровати.



Упражнение 1. Сначала разрабатываем суставы стоп. Для этого сводим и разводим большие пальцы ног в стороны, пытаясь дотянуться ими до края кровати. Далее выполняем вращения по часовой стрелке, а затем в обратную сторону.

Упражнение 2. Лежа на спине, начинаем по очереди сгибать и разгибать ноги в коленях, скользя по кровати стопами. Нужно попытаться дотянуться пяткой до ягодиц. Это упражнение рассчитано на разминку коленных суставов.

Упражнение 3. Теперь разминаем тазобедренный сустав. Расставляем ноги на ширину плеч и сгибаем их в коленях, руки разводим в стороны. Теперь опускаем ногу к постели так, чтобы колено смотрело в стену, противоположную ему. Затем меняем ноги.

Упражнение 4. Обхватываем руками согнутую ногу и прижимаем ее к груди, слегка приподнимая спину. Цель – коснуться коленом подбородка. Выполняем на обе стороны.

Упражнение 5. В конце утренней разминки прорабатываем область поясницы и пресса. Исходное положение такое же, как в третьем упражнении. Кладем руку на живот и делаем глубокий вдох, надувая его. Затем так же выдыхаем и втягиваем живот с лежащей на нем с ладонью.

Каждое упражнение нужно повторить от 15 до 20 раз. Разминку необходимо делать плавно и размеренно, чтобы не травмировать суставы. Перед первым разом лучше проконсультироваться с врачом. А при возникновении неприятных ощущений физкультуру лучше сразу прекратить.

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