Овощи и фрукты помогают сопротивляться инфекциям и предотвращают болезни

В период пандемии специалисты советуют укреплять свой иммунитет: именно он поможет избежать заражения. Для этого важно вести здоровый образ жизни и правильно питаться. Сделают организм сильнее и продукты, причем некоторые из них оказались намного полезнее популярного имбиря и лимона.

Яблоки – кладезь витаминов и минералов. Фрукты предотвращают сердечно-сосудистые заболевания и укрепляют иммунную систему, считает автор "Яндекс.Дзен-канала "Просто еда". Также в яблоках содержится большое количество витамина С, который повышает сопротивляемость организма бактериям и вирусам.

По словам автора материала, полезна для иммунитета и свекла. В продукте много железа, фолиевой кислоты и витаминов группы A, B и С.

Известен своим благоприятным влиянием на здоровье и мед. Сладкий продукт обладает противовоспалительным, иммуностимулирующим, заживляющим и антистрессовым эффектами. Именно поэтому мед особенно полезен при простуде, пишет автор блога.

Также укрепят иммунитет орехи, грейпфрут и куркума. Эти продукты являются источниками витаминов и минералов, а также обладают антисептическим действием.

Ранее диетолог рассказал о пользе квашеной капусты и чайного гриба.