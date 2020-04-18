После скандала с монументом советскому маршалу в Чехии решили продать памятник Сталину
Не успели утихнуть обсуждения демонтажа памятника маршалу Коневу, как в одном из чешских городов вспомнили о другом монументе – Иосифу Сталину – и решили его продать.
Просят за него 20 тысяч крон – около 800 долларов. Отметим, что памятник Сталину демонтировали в 1989 году. С того времени он пылился в хранилище, однако теперь про него почему-то вспомнили власти города Комаров. На сайте администрации появилось соответствующее объявление. Предложения заинтересованных в покупке монумента из песчаника принимать будут до 30 апреля. Об этом сообщает "Чешское телевидение".
Интересно, что староста Комарова заявил, что решение продать памятник Сталину никак не связано с недавним скандалом вокруг демонтажа монумента маршалу Коневу. Его, напомним, снесли в одном из районов Праги 3 апреля. В России в ответ на это завели уголовное дело. Президент Чехии Милош Земан назвал решение убрать памятник глупостью, однако при этом выразил неудовольствие по поводу реакции Москвы.
СМИ: Санкт-Петербург окружат блокпостами
В городе планируют ввести пропускную систему вслед за Москвой
В Москве продлили режим пропусков
Ограничения в связи с распространением коронавируса будут действовать до 1 мая
Новости партнеров
Фоторепортаж
Коронавирус в мире
- "Произошло много странных вещей": США намерены узнать правду о пандемии COVID-19
- Обладатель Нобелевской премии указал на искусственное происхождение COVID-19
- В страдавшей от коронавируса Италии откроются бары и рестораны
- Тренер осудил известного футболиста за побег
Здоровье
- Психология и скрытые болезни: названы основные причины проблем с потенцией
- Как остаться здоровым: полезные продукты для мужчин после 40 лет
- Повысят иммунитет: привычные продукты защитят от вирусов
Выбор читателей
- Опасные симптомы: как отличить коронавирус от гриппа и простуды
- Путин вернул россиянам прежний пенсионный возраст
- Приметы на Пасху: как привлечь деньги и избавиться от болезней
- Доллар по сто рублей: озвучены два сценария для экономики России
- Какие продукты защитят иммунитет от коронавируса
- "Уже не взлетит": эксперты о будущем российского рубля
- "Жива-здорова": подруга Джигарханяна сдала Заворотнюк
- Индексация пенсий: что еще получат россияне в 2020 году
- Коронавирус в России: главное
- Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
- Разгаданы хитрые маневры трубоукладчика для "Северного потока - 2"
- У Малахова появился коронавирус
- Штрафы-2020: за что могут наказать в карантин
- Су-57 ударят по турецким F-16 издалека
- Собчак решила "воскресить" Началову
- По стакану каждый день: назван полезный после 50 лет напиток
- Горбачев предупредил об угрозе третьей мировой
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- Стоп, коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик