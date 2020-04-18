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После скандала с монументом советскому маршалу в Чехии решили продать памятник Сталину

После скандала с монументом советскому маршалу в Чехии решили продать памятник Сталину
Фото: pixabay.com
Просят за него 800 долларов

Не успели утихнуть обсуждения демонтажа памятника маршалу Коневу, как в одном из чешских городов вспомнили о другом монументе – Иосифу Сталину – и решили его продать.

Просят за него 20 тысяч крон – около 800 долларов. Отметим, что памятник Сталину демонтировали в 1989 году. С того времени он пылился в хранилище, однако теперь про него почему-то вспомнили власти города Комаров. На сайте администрации появилось соответствующее объявление. Предложения заинтересованных в покупке монумента из песчаника принимать будут до 30 апреля. Об этом сообщает "Чешское телевидение".

Интересно, что староста Комарова заявил, что решение продать памятник Сталину никак не связано с недавним скандалом вокруг демонтажа монумента маршалу Коневу. Его, напомним, снесли в одном из районов Праги 3 апреля. В России в ответ на это завели уголовное дело. Президент Чехии Милош Земан назвал решение убрать памятник глупостью, однако при этом выразил неудовольствие по поводу реакции Москвы.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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Чехи, <цензура> племя.
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