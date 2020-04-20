Граждане хотят нормально отдохнуть после самоизоляции

Каждый третий житель России (34%) считает отличной идеей перенос выходных дней, приуроченных к празднованию 1 и 9 Мая, на более поздний срок. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса Mail.ru. Поддерживающие перенос праздников россияне пояснили, что после самоизоляции им нужно будет время на восстановление.

При этом еще треть населения (30%) считает, что за апрель все и так достаточно отдохнули, поэтому майские праздники нужно просто отменить в этом году. Примерно столько же граждан (27%) вообще не понимают сути проблемы и предлагают не принимать новых законов и оставить все, как есть: если самоизоляцию с мая отменят, то будет возможность выбора, отдыхать или работать, а не отменят – все будут жить по сложившемуся сейчас графику.

При этом, если выходные в мае сохранятся, как было запланировано, то большинство опрошенных (64%) собираются остаться дома, а 15% попробуют съездить на дачу или к родственникам в другой город, пишет РИА "Новости". Если перенесут на более благоприятное для путешествий время, то 39% респондентов хотят выбраться на природу в своем же регионе, 15% – отправиться в поездку по России и всего 9% готовы рискнуть и поехать на заграничный курорт, в том числе в страны Азии, указывает "Вечерняя Москва". Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сказала, что пока обсуждать вопрос с майскими праздниками преждевременно, напоминает URA.RU.

По утвержденному производственному календарю, россияне в 2020 г. отдыхают пять дней в начале мая и еще три – в связи с Днем Победы.