Завораживающий звездопад ожидается следующей ночью

Ежегодный звездопад Лириды пройдет в ближайшие дни. Его пик придется на 21 и 22 апреля, рассказал старший научный сотрудник Государственного астрономического института им. П.К. Штернберга Владимир Сурдин.

По словам специалиста, метеоритный дождь жители ближнего Подмосковья смогут легко разглядеть – небо будет чистым и почти безоблачным.

Однако Сурдин предупредил: фантастического зрелища ждать не стоит. Звездопад Лириды не такой масштабный, как метеоритные потоки Персеиды в августе и Геминиды в декабре, пишет "Подмосковье сегодня". Во время дождя в созвездии Лиры, по словам эксперта, падает всего около 15-18 звезд в час.