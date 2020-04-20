Жители Подмосквья увидят метеоритный дождь
Ежегодный звездопад Лириды пройдет в ближайшие дни. Его пик придется на 21 и 22 апреля, рассказал старший научный сотрудник Государственного астрономического института им. П.К. Штернберга Владимир Сурдин.
По словам специалиста, метеоритный дождь жители ближнего Подмосковья смогут легко разглядеть – небо будет чистым и почти безоблачным.
Однако Сурдин предупредил: фантастического зрелища ждать не стоит. Звездопад Лириды не такой масштабный, как метеоритные потоки Персеиды в августе и Геминиды в декабре, пишет "Подмосковье сегодня". Во время дождя в созвездии Лиры, по словам эксперта, падает всего около 15-18 звезд в час.
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