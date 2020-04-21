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К Земле приближается новая таинственная комета

К Земле приближается новая таинственная комета
Фото: pixabay.com
Космическое тело можно будет увидеть в конце мая

Неизвестная ранее комета летит к Земле и приблизится к нашей планете на максимальное расстояние через месяц. Космический объект обнаружил астроном-любитель Майкл Матиаццо во время изучения данных спутника NASA.

Комета отличается небольшим размером и движется по вытянутой орбите, делая вокруг Солнца полный оборот за 25 млн лет. Таким образом, мимо Земли в последний раз она проходила задолго до появления человечества. Новую комету ученые назвали Swan (англ. – Лебедь), сообщает Space.com.

На максимальное расстояние к Земле в 83,3 млн км комета-лебедь приблизится 12 мая, считают ученые. Затем она постепенно начнет удаляться. По прогнозам астрономов, в последнюю неделю мая космическое тело будет настолько ярким, что жители Земли смогут увидеть его невооруженным глазом.

Однако также есть вероятность, что комета начнет распадаться и раньше подобно ядовитой Atlas, которая также пролетит мимо Земли в конце мая.

Карина СИРАЗОВА

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