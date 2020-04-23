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Европейские ученые нашли способ продлить жизнь с помощью кофе

Европейские ученые нашли способ продлить жизнь с помощью кофе
Фото: pixabay.com
Медики узнали, какой вид бодрящего напитка самый полезный

Эксперты в области кардиологии выяснили, что нефильтрованный кофе повышает уровень холестерина в крови. А фильтрованный вид этого напитка, наоборот, снижает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний и влияет на продолжительность жизни: риск преждевременной смерти при его употреблении снижается.

При этом ученые подчеркивают, что употребление кофе – это не вредная привычка. Фильтрованный напиток, наоборот, благотворно влияет на организм. Причем для женщин бодрящая жидкость оказалась даже полезнее, риск смерти у них снижается на 20%.

Однако эксперты предупреждают: даже фильтрованный кофе надо пить не более четырех чашек в день, дополняет European Journal of Preventive Cardiology. 

Считается, что бодрящий напиток может влиять на продолжительность жизни и здоровье человека из-за сывороточного холестерина. Именно на его уровень влияет кофе.

Ранее "Утро.ру" раскрыло неожиданную пользу кофе. 

Дарья ПЕТРОВА

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