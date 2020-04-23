Отказ от фастфуда и сладостей сохранит твердую память до старости

Некоторые сочетания продуктов повышают риск развития деменции: здоровье мозга во многом зависит от рациона человека. К такому выводу пришла исследовательница Сесилия Самьери и ряд ученых из Университета Бордо.

Пищевые сети, которые образуют сложную взаимосвязь продуктов в рационе, влияют на развитие слабоумия в старости. Так, соблюдение диеты поможет предотвратить деменцию, считают ученые.

Большой вред мозгу наносят колбасы, паштеты и другие продукты из переработанного мяса. Особенно пагубно влияет на здоровье их сочетание с картофелем, алкоголем, закусками и сладкой выпечкой. Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Neurology, у людей с таким рационом деменция развивалась чаще.

Здравый ум в старости сохранит более разнообразный и полезный рацион: птица и морепродукты с различными гарнирами, орехи, овощи и фрукты. По словам Самьери, о пользе этих продуктов было известно и ранее, однако новое исследование лишь подтвердило влияние здоровой диеты на организм.

Ранее ученые из Китая рассказали о связи старческого слабоумия и бессонницы.