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Мужской напиток: чем заменить воду по утрам

Мужской напиток: чем заменить воду по утрам
Фото: pixabay.com
Полезный чай повысит потенцию и укрепит иммунитет

Утром сразу после пробуждения полезно выпивать стакан воды с долькой лимона – это улучшает пищеварение и дает заряд бодрости на весь день. Однако более эффективным способом запустить организм станет специальный чай, который лучше приготовить накануне вечером.

Напиток укрепляет иммунитет, ускоряет метаболизм и очищает сосуды. Особенно полезен такой чай для мужского здоровья, пишет автор Яндекс.Дзен-канала "О жизни". По его словам, изюм в составе напитка улучшает кровообращение и повышает потенцию.

Рецепт народного средства для иммунитета очень прост: сначала натираем около 5 см свежего корня имбиря и один лимон. Важно добавить в напиток не только сок цитруса, но и его мякоть, советует автор блога. Добавляем по две ложки меда и изюма, тщательно перемешиваем и заливаем 1 л кипятка. Переливаем полезный напиток в термос и оставляем до утра.

Средство для здоровья автор блога советует пить после пробуждения – оно будет теплым, ароматным и вкусным. Достаточно даже небольшого количества – 3-4 глотков перед завтраком.

Специалисты предупреждают, что перед лечением любыми народными средствами необходимо проконсультироваться с врачом, так как некоторые лекарства могут серьезно навредить организму.

Ранее "Утро.ру" поделилось рецептом особого овсяного отвара для укрепления иммунитета.

Карина СИРАЗОВА

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