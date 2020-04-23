Небольшая разминка укрепит спину и снимет боль

Грудной остеохондроз – одна из самых распространенных причин болей в спине. Часто болезнь проявляется только после 40 лет, однако иногда от нее страдают даже подростки. Заболеванию особенно подвержены люди с малоподвижным образом жизни.

Предотвратить развитие остеохондроза и снять боль поможет лечебная гимнастика. Ежедневный комплекс упражнений укрепит спину, а подойдет несложная разминка даже для людей старше 50 лет.

Упражнение 1. Ложимся на живот, руками упираемся в пол. Теперь постепенно выпрямляем руки, плавно прогибаясь назад. Нужно попытаться максимально оторвать корпус от земли.

Упражнение 2. Садимся на стул, он обязательно должен быть со спинкой. Заводим руки за голову на глубоком вдохе и прогибаемся назад так, чтобы стул послужил опорой лопаткам. Затем плавно возвращаемся в исходное положение. Повторить движение нужно от четырех до шести раз.

Упражнение 3. Встаем на ноги, руки должны свисать вдоль туловища. Делаем вдох и на выходе поднимаем руки вверх. Теперь прогибаемся назад и снова вдыхаем. Далее наклоняемся вперед, опуская руки вниз и медленно выдыхая. Упражнение повторяем 10-12 раз.

Лечебную гимнастику для спины важно делать без резких движений, чтобы не навредить организму. При возникновении любых неприятных ощущений, зарядку лучше сразу же прекратить.

Ранее "Утро.ру" поделилось комплексом упражнений для укрепления пресса и спины.