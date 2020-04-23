На четвереньках: простые упражнения для спины и пресса
Данный комплекс упражнений для спины выполняется на четвереньках. Он благотворно влияет на общее состояние организма, укрепляет спину, пресс и мышцы рук.
Сначала встаем на четвереньки и начинаем тянуться грудью вниз, а лопатками вверх. Руки нужно оставлять прямыми и стараться задействовать только грудной отдел позвоночника.
Для выполнения следующего упражнения начинаем грудью рисовать окружность: влево, вниз, вправо, вверх. При этом максимально сглаживаем углы, чтобы получался ровный круг. Руки при этом держим прямыми. Выполняем упражнения сначала вправо, затем влево.
Во время третьего упражнения нужно нарисовать грудью окружность в вертикальной плоскости. То есть нужно как бы поднырнуть под воображаемую веревочку и с округлой спиной вернуться через верх в исходное положение. В итоге должен получиться круг или эллипс. Если по кругу двигаться не получается, снизьте амплитуду.
Заключительное упражнение – нарисовать круг в параллельной полу плоскости. При движении следует стараться задействовать все мышцы корпуса и рук. Если упражнение дается легко, увеличьте диаметр круга.
Такой комплекс упражнений подойдет и для новичков, и для любителей спорта. Нагрузку можно варьировать за счет интенсивности и амплитуды движений.
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