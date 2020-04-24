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Простой комплекс упражнений: как оставаться в форме на карантине

Простой комплекс упражнений: как оставаться в форме на карантине
Фото: www.globallookpress.com
Похудеть в домашних условиях реально, если поддерживать свой уровень активности

Во время самоизоляции передвижения ограничены пределами дома, поэтому набрать вес можно легко. Однако существует гимнастика, которая позволит сохранить тело в тонусе и даже сбросить лишнее за время карантина.

Например, можно делать комплекс из 10 отжиманий, 20 скручиваний на пресс и 30 приседаний. На выполнение упражнений уйдет не более 10 минут. Чтобы достичь реального результата, эти элементы надо делать несколько раз за день, когда у вас появляется свободное время.

Например, первый раз отжаться, присесть и поработать над прессом можно после пробуждения, а затем еще несколько раз в течение суток. Стремиться к максимальному числу повторений в подходах не стоит, важно следить за правильностью выполнения упражнений.

В приседаниях ноги надо поставить чуть шире плеч и развернуть носки в разные стороны. Затем нужно опуститься вниз до угла 90 градусов, толкая таз назад. Колени при этом не должны выходить за носки.

Отжиматься можно даже с колен, но важно вытянуть весь корпус, чтобы спина была прямой, а пресс напряженным.

В скручиваниях на мышцы пресса следите за тем, чтобы напрягался именно живот, а не шея или поясница. Также старайтесь делать все движения плавно и не опускать лопатки на пол.

Однако стоит помнить, что при возникновении неприятных и болевых ощущений, занятие нужно прекратить.

Дарья ПЕТРОВА

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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

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