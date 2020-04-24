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Сохранить энергию: китайские секреты долголетия

Сохранить энергию: китайские секреты долголетия
Фото: pixabay.com
Прямая спина и ровное дыхание позволят зарядиться жизненной силой

Специалисты из Китая уверены, каждый человек обладает несколькими видами энергии, от которых зависит его активность и продолжительность жизни. Китайские секреты долголетия позволят насытить тело жизненной силой и продлить молодость.

Энергия "Юань цзин" переходит к нам по наследству от родителей, сообщает автор канала "Тайные знания "Лилит" в "Яндекс Дзен". Эта физическая энергетика, которая отвечает за продолжительность жизни человека, его сексуальную активность и привлекательность. Количество этой энергии определяет крепость здоровья человека и особенности его заболеваний.

Китайские мудрецы считают, что "Юань цзин" приходит к нам от родителей, и эта энергия конечна. Однако ее ресурс значительно больше, чем средняя продолжительность жизни современного человека.

По мнению китайцев, при хороших условиях человек может жить до 900 лет. При этом в современных не очень благоприятных условиях ресурсов человеческого организма должно хватать минимум на 200 лет.

Для того чтобы сохранить энергию "Юань цзин", нужно избегать стресса – всегда с позитивом встречать любые жизненные неурядицы. При этом каждое событие или действие должны проходить с ощущением удовольствия и радости, будь то занятие спортом или принятие пищи.

Другой вид энергии – "Юань ци" – это ресурс, который можно восполнить. Это эмоциональная энергетика, которая разлита в воздухе и всегда окружает человека. Для того чтобы насытиться ею, достаточно хорошо дышать и ровно ходить. Наполненность этой энергией позволяет сохранить жизненную силу и продлить земное пребывание.

Энергию двигательной активности мы набираем при дыхании. Расправленные плечи, прямая спина и несколько глубоких вдохов дают нам почувствовать себя более сильным, стабильным и уверенным. "Юань ци" поступает в тело человека только по прямой – если горбиться и опускать голову, энергия пройдет мимо. Для того чтобы зарядить себя жизненной силой, нужно всегда ходить с расправленными плечами, держа прямо голову и ровно, глубоко дышать.

Простые секреты долголетия из Китая позволят наполнить ваше тело энергией и продлить жизнь.

Ране "Утро" поделилось рецептом напитка долгожителей.

Ольга ФЕДОРОВА

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