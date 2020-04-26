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"Можно жить": Лукашенко озвучил план по пострадавшим от катастрофы в Чернобыле территориям

"Можно жить": Лукашенко озвучил план по пострадавшим от катастрофы в Чернобыле территориям
Фото: Siarhei Balai/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Белорусский лидер намерен осваивать и зону отчуждения вокруг ЧАЭС

В годовщину трагедии Александр Лукашенко заявил, что в населенных пунктах, которые пострадали в Белоруссии от радиации, "можно жить". Речь идет о поселке Брагин, городах Наровля и Хойники. 26 апреля, в воскресенье, президент посетил Наровлянский район. Общаясь с местными жителями, он отметил, что нужно не только восстанавливать эти территории, но и озаботиться их развитием. В частности, создавать различные производства.

Кроме того, Лукашенко намерен начать освоение зоны отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС. Он поручил МЧС изучить, что сейчас происходит на этой территории.

"Надо посмотреть, каким образом мы будем возвращать обратно заповедную зону, когда время пройдет. А что можем сейчас там взять?", - цитирует его агентство "Белта". Глава Белоруссии добавил, что ни гектара земли нельзя бросать.

Сегодня, 26 апреля, исполнилось 34 года со дня катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции.

Ранее Утро.ру писало о пожарах, бушующих в зоне отчуждения. Киев предупреждал Минск, что пламя может перекинуться на территорию Белоруссии.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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