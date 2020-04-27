Дожить до 95 лет: секретный рецепт продлит молодость
Залог долгой жизни и хорошего самочувствия – в здоровом питании. Правильный рацион поможет не только продлить молодость, но и укрепить иммунитет, а также защититься от опасных болезней, в том числе и от рака.
Особую антираковую диету разработала немецкий фармаколог Йоханна Будвиг, которая дожила до 95 лет. Она изучала влияние жирных кислот на здоровье организма. В ходе исследований диетолог пришла к выводу, что такие вещества снижают риск развития рака за счет обогащения клеток кислородом, пишет автор "Яндекс.Дзен-канала "Маленькая да удаленькая".
Чтобы сохранить здоровье организма и продлить жизнь, автор блога советует приготовить полезное средство по рецепту Будвиг. Для этого понадобится 150 г творога 2,5% жирности, 5 ст. л. льняного масла, 1 ч. л. меда и 3 ст. л. семян льна.
Лечебную смесь нужно есть сразу после приготовления, пишет автор материала. Полезное средство укрепит иммунитет и защитит от различных заболеваний.
Специалисты напоминают, что народные рецепты не могут стать основным лечением болезней – их можно применять только в качестве профилактики. При возникновении проблем со здоровьем необходимо сразу обращаться к врачу.
Ранее "Утро.ру" поделилось рецептом завтрака долгожителя.
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