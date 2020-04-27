Для мужчин после 40: утренняя зарядка укрепит здоровье
Простой комплекс упражнений для мужчин улучшит здоровье и наполнит тело энергией на весь день. Утреннюю зарядку нужно выполнять ежедневно. Особенно полезной легкая физическая нагрузка будет для мужчин, которым за 40.
Перед любыми упражнениями следует сделать простую растяжку. Для начала выполните простые боковые наклоны шеи и корпуса, максимально растянув мышцы и задерживая положение на несколько секунд.
После этого выполните вращательные движения головой, затем корпусом и руками. Немного поприседайте и растяните ноги.
Теперь можно перейти к основной части утреннего комплекса. Он состоит из трех видов простых упражнений: отжимание от пола, приседание без утяжелителей, наклоны вперед до касания пола.
Все элементы нужно выполнять поочередно с количеством повторов 21х15х10. Сделайте 3-5 кругов – этого будет достаточно, чтобы взбодрить организм.
После выполнения основного комплекса нужно правильно завершить зарядку. Многие отказываются от этой части упражнений, но именно она фиксирует результат физической нагрузки. Три простых завершающий упражнения сохранят здоровье мужского организма и наполнят тело силой.
Сначала ложимся на пол, ноги согнуты в коленях. Теперь нужно упереться руками в коврик и максимально поднять таз. Держим позу 5-7 секунд, напрягая мышцы ног и ягодиц. Выполните 15 повторов. Затем расслабляемся и отдыхаем полминуты и повторяем упражнение.
Для следующего упражнения также ложимся на пол, руки располагаем вдоль тела. Теперь нужно оторвать ноги от пола, приподняв их на 10 см. Напрягаем мышцы пресса и выполняем ногами движения наподобие вертикальных ножниц. Выполняем 2 подхода по 15 раз.
Заключительное упражнение – продолжаем лежать на полу, руки вдоль тела. Поднимаем ноги вертикально и упираемся руками в поясницу для опоры. Весь вес держим на лопатках и предплечьях. Находимся в такой позиции 15 секунд. После этого опускаем прямые ноги за голову. Руки нужно скрепить в замок и опустить в другую сторону. Держим позу 15 секунд и возвращаемся в исходное положение. Данное упражнение следует выполнить в 15 подходов.
Весь комплекс утренней зарядки
займет не больше 10-15 минут. Если во время упражнений появились болевые ощущения, прекратите тренировку.
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