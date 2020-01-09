Уникальная зарядка сохранит мужское здоровье

Уберечь потенцию в зрелом возрасте помогут незатейливые упражнения, которые можно выполнять дома. Для поддержания мужской силы в тонусе не требуется дополнительных приспособлений и тренажеров.

Начинать день важно с утренней зарядки не только тела, но и его отдельной части, которую мужчины берегут как зеницу ока. Ее нужно заставить подпрыгнуть, увеличивая с каждым днем число подъемов, советует сайт "Moe libido.com".

Как только орган любви натренируется до такой степени, что сможет "встать" более 30 раз, можно смело переходить на более сложный уровень: задерживаться в приподнятом состоянии на две – три секунды. Рекордсменам, которые выполняют данное упражнение порядка 50 раз, впору использовать утяжелитель.

Для тренировки органа любви подойдут даже собственные трусы. Должный эффект возымеет и банальное вращение тазом в разных плоскостях: это и круговые движения, и восьмерки. Таким образом, улучшается кровоснабжение в области паха.

Большую роль в повышении потенции после 50 лет играет питание. Всего одно яйцо в день улучшает ее на 67%, пишет автор Яндекс дзен канала Doktorlsrael.ru. Целебными свойствами этот продукт обладает благодаря содержанию витаминов А, В5 и В6.

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