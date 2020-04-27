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От коронавируса скончался один из последних узников Освенцима

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Мужчине было 94 года

Анри Кичка ушел из жизни в Брюсселе, в доме престарелых. Как сообщил его сын Мишель, мужчина заразился COVID-19. Организм пожилого человека не выдержал осложнений, вызванных коронавирусом.

"Мой отец пережил Марш смерти. Но сегодня закончился его Марш жизни", – написал Мишель в своем блоге.

Сын Анри рассказал, что в последний раз говорил с отцом по телефону 25 апреля.

Кичка родился в столице Бельгии в 1926 г. в семье польских евреев. Семья перебралась на Запад из-за преследований в своей стране. Когда Бельгию оккупировали нацисты, его родителей депортировали. Позже его маму, сестер и тетю отправили в газовые камеры в лагере Освенцим. Из всей семьи выжил только он. После того как война завершилась, Кичка вернулся в Брюссель, пишет РИА "Новости".

Кристина ЧЕРНИКОВА

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